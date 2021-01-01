Образовательная платформа по инвестированию на бирже

Начать обучение бесплатно

Аналитика

Бесплатные Уроки

Вебинары

  • 100 000+

    Пользователей

  • 3 000 000 000₽

    Оборот наших клиентов

TrendUp - это инновация в сфере инвестиционного образования

  • 92% учеников приумножают капитал на бирже
  • 8% строят карьеру в финансовой сфере (банки, брокеры, инвест. консультанты)
Зарегистрироваться

Обучают только аттестованные специалисты ЦБ и управляющие активами

На платформе вы можете лично задать вопрос эксперту. Ответы улучшают статистику на 20-40%

Зарегистрироваться
Люди на первом месте! Результат и забота о клиентах - вот наш фокус внимания. Мы пришли изменить культуру инвестирования. И мы верим, что с TrendUp прибыльно инвестировать может каждый
Founder Артём Сребный
Присоединиться