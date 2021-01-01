Образовательная платформа по инвестированию на биржеНачать обучение бесплатно
Аналитика
Бесплатные Уроки
Вебинары
-
100 000+
Пользователей
-
3 000 000 000₽
Оборот наших клиентов
TrendUp - это инновация в сфере инвестиционного образования
- 92% учеников приумножают капитал на бирже
- 8% строят карьеру в финансовой сфере (банки, брокеры, инвест. консультанты)
Обучают только аттестованные специалисты ЦБ и управляющие активами
На платформе вы можете лично задать вопрос эксперту. Ответы улучшают статистику на 20-40%Зарегистрироваться